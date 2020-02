トランプ大統領は「この問題に関してホワイトハウスで26日の午後6時に記者会見を開く」と、ツイッターで明らかにした。

トランプ氏は一連のツイートで、報道機関は新型コロナウイルスを「できるだけ悪いもの」に見せるため「可能な限りのことをしている」とも指摘した。

原題:

Trump Says He Will Hold Coronavirus Press Conference at 6pm(抜粋)