香港、18歳以上の永住者に14万円支給－財政赤字は過去最大の方向

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香港の陳茂波（ポール・チャン）財政官は26日、政治を巡る混乱や新型コロナウイルス感染で打撃を受けた景気の下支えに向けて、減税や現金支給を含む1200億香港ドル（約１兆7000億円）規模の刺激策を公表した。

陳財政官は年次予算案の柱として、18歳以上の各永住者への１万香港ドル（約14万円）支給を打ち出した。

陳茂波財政官（２月26日）

リセッション（景気後退）下での歳入減と歳出増により、陳財政官は2020－21年度の財政赤字が過去最大の1391億香港ドルに膨らむとの見通しを示した。19－20年度の財政収支は378億香港ドルの赤字と、04年以来の財政赤字に転落する。

Budget Problems Hong Kong has first budget deficit since 2004, sees it increasing to record in 2021 Source: Treasury of Hong Kong

企業向けの支援策では、200万香港ドルを上限とした政府による100％保証の低利ローンや２万香港ドルを限度とする利得税の100％減免が盛り込まれた。一方、市民向けには２万香港ドルを上限とした給与税の100％減免などの措置を講じる。

陳財政官は今年の域内総生産（ＧＤＰ）目標について1.5％減から0.5％増に設定すると表明。2019年は1.2％のマイナス成長となったことを確認した。

原題： Hong Kong Gives HK$10,000 Cash Handout, Sees Record Deficit (2)（抜粋）