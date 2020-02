香港政府、18歳以上の各市民に約14万円を支給へ－ＴＶＢ

Photographer: Bloomberg/Bloomberg Photographer: Bloomberg/Bloomberg

香港政府は予算の一部として18歳以上の各永住者に1万香港ドル(約14万円)の現金を支給する方針だ。地元放送局TVBが匿名の関係者を引用して速報で報じた。

ニュースサイトの香港01が現金支給について先に報じていた。香港の陳茂波(ポール・チャン)財政官は現地時間26日午前11時(日本時間午後0時)から年次の予算演説を行う。

原題:

H.K. to Hand Out HK$10,000 Cash to Each Adult in Budget: TVB(抜粋)