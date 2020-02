米リッチモンド連銀製造業景況指数は2月に市場予想を下回り、再びマイナス圏に落ち込んだ。マイナスはこの4カ月で3回目。

2月の指数はマイナス2。市場予想はプラス10だった。

受注と出荷、受注残、雇用の各データが振るわなかった。1月はプラス20と、2018年9月以来の高水準に上昇していた。

原題:Richmond Fed Factory Index Negative for Third Month in Four (1)(抜粋)、Richmond Fed’s Feb. Manufacturing Survey at -2; Est. 10