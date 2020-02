中国文化観光省は24日、米国への渡航自粛を国民に求める 声明を発表した。

同省は新型コロナウイルスに対する米国の過度な防疫措置や米国内の治安問題を指摘。中国人旅行者が「不当に」扱われているとして、渡米しないよう呼び掛けた。不当な扱いについて声明では詳細に言及していない。

原題:

China Asks Residents Not to Travel to U.S., Ministry Says(抜粋)