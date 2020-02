ＷＨＯ、加盟国に新型肺炎対策費拠出訴え－湖北省は休業措置延長

世界保健機関(WHO)のテドロス事務局長は20日、ジュネーブで記者会見し、新型コロナウイルス対策費としてWHOが加盟国に求めている6億7500万ドル(約757億円)の支援に対し、反応は乏しいとしてさらなる拠出を呼び掛けた。

同事務局長は、拠出が少ないことに驚いており、各国は感染拡大に十分真剣に対処していないと指摘。新型ウイルスは「非常に危険で社会にとって最大の敵だ」として、「対処可能なうちに新型ウイルス対策を行うべきだ」と訴えた。

同事務局長はまた、WHOが優先する治験薬の臨床試験2件の暫定結果が3週間後に出る見込みだと 語った。

中国国家衛生健康委員会とブルームバーグの集計データによると、日本時間20日午後6時すぎ現在、世界の新型ウイルス感染者は7万5773人。死者は2129人。

新型ウイルスの感染拡大が最も深刻な中国湖北省の政府は20日、企業に対し、3月11日まで業務を再開しないよう要請した。政府は学校の再開も延期するとし、再開の日程は状況を見極めてから発表すると説明した。

国際航空運送協会(IATA)は今年の世界旅客需要が2009年以来の減少となるとの見通しを示した。新型ウイルスの感染拡大を受けた航空便運休の影響を暫定的に算出して予測した。

香港では警察官1人が新型ウイルス感染の検査の結果、暫定で陽性だったとして、検査の2日前にこの警察官と一緒にレストランで食事をした同僚59人が隔離されることとなった。

