中国の余蔚平財政次官は、新型コロナウイルスの感染拡大が続く中で、雇用情勢の変化を注視し、適時必要に応じて政策を調整すると語った。20日の記者説明会で 発言した。

人事社会保障省の当局者は同じ説明会で、社会保険料の減免拡大により企業負担が総額5000億元(約8兆円)余り軽減されるとの見通しを示した。昨年の4000億元強を上回る負担軽減となる。

原題:China to Monitor Job Market Changes, Switch Policy as Needed(抜粋)