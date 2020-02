２月20日の海外株式･債券･為替･商品市場

欧米市場の株式、債券、為替、商品相場は次の通り。

◎NY外為:ドル指数が5カ月ぶり大幅上昇、円は続落し112円台

20日のニューヨーク外国為替市場ではドルが続伸。新型コロナウイルスの感染拡大が世界経済の成長を抑制するとの懸念が広がった。オーストラリア・ドルは対米ドルで大幅安。日本のリセッション(景気後退)入り懸念を背景に円は対米ドルで続落、4月以来の安値を付けた。

ブルームバーグ・ドル・スポット指数は0.5%上昇。昨年9月25日以来の大幅高 一時は10月2日以来の高水準に達した 2月のフィラデルフィア連銀 製造業景況指数の好調や、1月のコンファレンス・ボード米景気先行指標総合 指数が予想を上回ったこともドルを支え スコシアバンクのストラテジスト、ショーン・オズボーン氏は20日付リポートで、ドルは「現在ほぼ万全」と表現。逃避需要がある時と、リスク選好の流れになっている時の両方において支えられていると指摘

資源国通貨の中ではオーストラリア・ドルが最も下げた

この日は米国債利回りが軒並み低下。金は逃避需要から値上がり

ニューヨーク時間午後4時44分現在、ドルは対円で0.7%高の1ドル=112円12銭 一時は0.8%上昇し112円23銭となった ドイツ銀行はドルの対円ロング戦略の維持を勧めた。同社ストラテジストのジョージ・サラベロス氏は、日本を訪れる中国人観光客の減少が円へのマイナス要因だと指摘

ユーロはドルに対して0.2%安の1ユーロ=1.0786ドル ソシエテ・ジェネラルが2020年のユーロ相場見通しを引き下げ、同様の修正を行った大手行がまた増えた

豪ドルは米ドルに対し一時1%下げ、2009年3月以来の安値を付けた

◎米国株・国債・商品:ハイテク中心に株反落、ウイルス懸念

20日の米株式相場は反落。新型コロナウイルスの感染拡大で、企業業績に大きな打撃が及ぶとの懸念が広がった。逃避先資産が買われ、金は7年ぶり高値となった。

米国株は反落、ハイテク安い-自動車や不動産は高い

米国債は上昇、10年債利回り1.52%

NY原油先物は続伸、ほぼ4週ぶり高値-米輸出拡大

NY金先物は続伸、7年ぶり高値-ウイルス不安で逃避需要

マイクロソフトやアップルなどテクノロジー大手を中心に株価は下落。日本でクルーズ船から下船した感染者2人が 死亡したほか、 韓国で初の死者が確認されたことが背景。北京で感染が拡大しているとの現地報道も影響した。個別銘柄では、バイアコムCBSが大幅下落。売上高が予想を下回った。モルガン・スタンレーも安い。同社はディスカウントブローカーのEトレード・ファイナンシャルを130億ドル(約1兆4600億円)で 買収することで合意した。一方で自動車株や不動産銘柄は上昇し、S&P500種株価指数は午後に入って下げ幅を縮小した。

S&P500種は前日比0.4%安の3373.23。ダウ工業株30種平均は128.05ドル(0.4%)下げて29219.98ドル。ナスダック総合指数は0.7%下落。ニューヨーク時間午後4時47分現在、米10年債利回りは5ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)低下の1.52%。

市場センチメントは20日になって悲観に転じた。株価は前日に最高値を更新していた。ウイルス感染は中国本土外へ拡大し続けている。予想を下回る企業決算も悲観が強まる要因となった。ゴールドマン・サックス・グループのピーター・オッペンハイマー世界株式チーフストラテジストは、株式相場が短期的に調整する可能性は高そうだとの 見方を示した。

インディペンデント・アドバイザー・アライアンスのクリス・ ザカレリ最高投資責任者(CIO)は「大口のプレーヤーらがウイルス感染拡大による下振れリスクに対してヘッジを進めている可能性がある」と指摘。「加えて、調整が入る可能性は高いというゴールドマンの予想もあり、市場は神経質になっている」と述べた。

ニューヨーク原油先物相場は続伸。ほぼ4週間ぶりの高値を付けた。米エネルギー情報局(EIA)の統計で、米原油輸出の急増と、市場予想を大きく下回る在庫拡大ペースが示された。ニューヨーク商業取引所(NYMEX)のウェスト・テキサス・インターミディエート(WTI)先物3月限は49セント(0.9%)高の1バレル=53.78ドルで終了。ロンドンICEの北海ブレント4月限は19セント高の59.31ドル。

ニューヨーク金先物相場は続伸し、7年ぶり高値に達した。新型ウイルスの経済的影響を巡る懸念を背景に、逃避先資産の需要が高まったほか、年内の米金融緩和観測も強まった。ニューヨーク商品取引所(COMEX)の金先物4月限は0.5%高の1オンス=1620.50ドルで終了。

◎欧州債:ユーロ圏国債のイールドカーブがフラット化、利回りを追求

20日の欧州市場でドイツ債はブルフラット化。ユーロ圏の周辺国債がアウトパフォームした。投資家が高利回りを求めたことが背景にある。

イタリア債は長期債がスペイン債のパフォーマンスを下回った。ポルトガル30年債は利回りが1%と、昨年8月以来の低水準に下げた

ドイツ債利回りは2週間ぶりの低さとなった

英国債のイールドカーブもブルフラット化。英国の小売売上高が市場予想を上回る伸びとなったがほとんど材料視されなかった

ドイツ10年債利回りは2ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)下げてマイナス0.44%、英10年債利回りは2bp下げて0.58%、イタリア10年債利回りは4bp下げて0.91%

