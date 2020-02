スプリントとTモバイルUSは新たな合併条件で合意に近づいている、とダウ・ジョーンズ通信(DJ)が伝えた。関係者を引用。

DJによると、ドイツテレコムがスプリント・Tモバイルの統合会社の43%を保有する見通し。両社の合併の新たな条件は20日にも発表される可能性がある。

原題:

Sprint, T-Mobile Near Pact on New Merger Terms: DJ(抜粋)