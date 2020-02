【ＮＹ外為】ドル指数が５カ月ぶり大幅上昇、円は続落し112円台

20日のニューヨーク外国為替市場ではドルが続伸。新型コロナウイルスの感染拡大が世界経済の成長を抑制するとの懸念が広がった。オーストラリア・ドルは対米ドルで大幅安。日本のリセッション(景気後退)入り懸念を背景に円は対米ドルで続落、4月以来の安値を付けた。

ブルームバーグ・ドル・スポット指数は0.5%上昇。昨年9月25日以来の大幅高 一時は10月2日以来の高水準に達した 2月のフィラデルフィア連銀 製造業景況指数の好調や、1月のコンファレンス・ボード米景気先行指標総合 指数が予想を上回ったことなどがドルを支え

資源国通貨の中ではオーストラリア・ドルが最も下げた

この日は米国債利回りが軒並み低下。金は逃避需要から値上がり

ニューヨーク時間午後3時59分現在、ドルは対円で0.6%高の1ドル=112円08銭 一時は0.8%上昇し112円23銭となった ドイツ銀行はドルの対円ロング戦略の維持を勧めた。同社ストラテジストのジョージ・サラベロス氏は、日本を訪れる中国人観光客の減少が円へのマイナス要因だと指摘

ユーロはドルに対して0.2%安の1ユーロ=1.0789ドル

豪ドルは米ドルに対し一時1%下げ、2009年3月以来の安値を付けた

