中国の新型ウイルス感染症例、集計方法また変更－透明性に疑問深まる

中国湖北省の衛生健康委員会は20日、新型コロナウイルス感染症例が19日に349件増加し、計6万2031件に達したと発表した。1693件増だった18日から増加数が大幅に減った。

湖北省の新型ウイルス感染による19日の死者は108人、計2029人となった。中国の死者は少なくとも2112人に達した。

国家衛生健康委員会は19日公表した新型コロナウイルス感染を巡るガイドライン最新版で、コンピューター断層撮影(CT)検査による「臨床診断」を削除。疑い症例、または確認症例としてのみ患者を分類することにした。

中国は新型ウイルス感染者数の報告方法を巡り調整を繰り返しており、批判が高まっている。米ホワイトハウスのクドロー国家経済会議(NEC)委員長は先週、集計方法の変更によって湖北省の感染症例が1日で 1万5000件弱増えたことについて、 透明性に疑問を呈していた。

湖北省の罹患(りかん)者で退院した人は19日に1209人増え、新規感染者数を初めて上回った。

原題: New Cases Drop as China Adjusts Method Again: Virus Update、Hubei Reports 349 New Cases After National Guidelines Revised(抜粋)