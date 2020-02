ソニー・インタラクティブエンタテインメントは、ボストンで今月開幕する北米ゲームショー「PAX East」への参加を中止した。新型コロナウイルスを巡る懸念の高まりが理由。プレイステーションの ブログで明らかにした。

同社はブログの最新情報で、「状況が日々変化する中で、これが最も安全な選択肢だと感じた」とコメントした。

PAX Eastは2月27日から3月1日まで開催予定。主催者側は「ショー全体で清掃や衛生面を強化し」予定取り開催すると説明している。

Sony Drops Out of PAX East Event on Coronavirus Concerns(抜粋)