中国、航空会社救済に向けた資金注入や統合を検討－関係者

中国当局が新型コロナウイルス感染拡大による影響を受けている航空業界の救済に向け、直接的な資金注入や合併などの措置を検討している。事情に詳しい複数の関係者が明らかにした。

非公開情報だとして匿名を条件に話した関係者によると、利用者の落ち込みによる影響が目立つ規模が小さめの同業他社を大手の国有航空会社の一部が吸収することが1つの案として検討されている。

また、中国政府が多額の資金を注入して国内航空業界を救済する選択肢もあると関係者は語った。協議は続いており、最終的な救済パッケージがどのようになるのかを巡って決定は下されていないと話した。

国務院国有資産監督管理委員会の報道担当部署はそのような救済策が計画されているとは承知していないと回答。 中国民用航空局にもコメントを求めたが、今のところ返答はない。

