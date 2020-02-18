債券は上昇か、米株安・債券高で買い先行－新型肺炎の影響懸念根強い

債券相場は上昇が見込まれている。新型コロナウイルス感染拡大の影響で世界的に景気の先行き懸念が根強い中、前日の米国市場で株安・債券高の展開となった流れを引き継ぎ、買いが先行する見通し。

長期国債先物（３月物） 152円70銭台半ば～152円90銭付近か（前日152円78銭） 新発10年物国債（357回債）利回り マイナス0.07％～マイナス0.055％程度か

（前日マイナス0.055％）

先物夜間取引では３月物が堅調に推移。一時は前日の日中終値比14銭高まで上昇し、結局は４銭高の152円82銭で引けた。

市場関係者の見方

東海東京証券の佐野一彦チーフ債券ストラテジスト

米株式相場が下落し、米10年国債利回りが低下するなど、他市場はフォロー

きょうの相場は堅調と予想する

国内最終投資家の需要は超長期ゾーンにあり、その相対的な強さは変わらないだろう

先物中心限月の予想レンジは152円75銭～152円91銭

海外市場の流れ