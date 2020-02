投資運用会社 フランクリン・テンプルトンを傘下に置くフランクリン・リソーシズは18日、レッグ・メイソンを買収することで同社と合意したと発表した。買収は普通株1株当たり50ドルの現金で行われる。

発表資料によると、レッグ・メイソンの債務約20億ドルも引き受ける。買収後にフランクリン・テンプルトンの運用資産は計1兆5000億ドル(約165兆円)となる。買収手続きは第3四半期までに完了の見込み。

原題:Franklin Templeton to Buy Legg Mason for $50/Share in Cash (1)(抜粋)