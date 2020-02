小売り最大手の米 ウォルマートは、ホリデーシーズンの売上高と今会計年度の1株利益見通しがいずれも市場予想を下回った。

18日の発表によると、2019年11月-20年1月(第4四半期)の米既存店売上高は前年同期比1.9%増と、コンセンサス・メトリックスがまとめたアナリスト予想平均の2.4%増に届かなかった。

通期の1株利益は5-5.15ドルの見通し。市場予想は5.22ドルだった。

