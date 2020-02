英銀HSBCホールディングスのノエル・クイン暫定最高経営責任者(CEO)は、同行が3年で最大3万5000人削減する可能性があると電話インタビューで語った。

原題:HSBC May Cut as Many as 35,000 Jobs Over 3 Years, Quinn Says

*HSBC INTERM CEO QUINN SPEAKS IN PHONE INTERVIEW(抜粋)