ＨＳＢＣが米欧投資銀など再編、３万5000人削減も－費用8000億円

英銀 HSBCホールディングスが、全行員の15%程度に相当する最大3万5000人を削減し、73億ドル(約8000億円)の費用を計上する計画が明らかになった。世界金融危機以来で最も大掛かりな事業再編となる。

香港の反政府デモや新型コロナウイルス感染拡大という逆風の下で、同行は45億ドルのコスト削減も目指す。ノエル・クイン暫定最高経営責任者(CEO)が率いるHSBCは、正式なCEO指名にまだ至っていない。

クインCEOは発表資料で「一部部門は受け入れ可能なリターンを生み出していない。そのため、リターンを高めるために修正した計画の概要を示す」と説明した。

ノエル・クイン暫定CEO

幾つかの事業から撤退する方針を打ち出した同CEOは、ブルームバーグとのインタビューで、行員の数を現在の23万5000人から減らし、20万人に近づける方針を示した

株価は香港市場で一時3.2%安となった。

業務縮小は、欧州および米国の投資銀行の一部、特に債券業務に及ぶ。米国ではトレーディング関連の資産をほぼ半減させる。米国のリテール支店網も30%縮小する。その一方で、アジアと中東の投資銀行部門を強化する。

マーク・タッカー会長は、中国など多くの高成長地域へのエクスポージャーにもかかわらず比較的低いリターンにとどまっていることへの疑念の高まりに対応し、改革を目指している。

HSBCはこの日、新型コロナウイルス感染拡大と香港経済の混乱が2020年の業績に影響を及ぼす可能性があると警告した。

2019年の調整後税引き前利益は222億ドルとアナリスト予想を上回った。同行がまとめたアナリスト18人の予想は218億ドルだった。

同行は20、21年の自社株買いプログラムの停止も発表した。

