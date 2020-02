欧州連合(EU)の行政執行機関である欧州委員会は、EUの金融・資本市場の包括的な規制、金融商品市場指令(MiFID)と金融商品市場規則(MiFIR)の修正の可能性について協議を開始した。

欧州委は17日の声明で、「これらのルールは全体としてうまく機能してはいるが、一定の調整が必要かもしれない」との認識を示した。

声明はその上で、「資本市場への投資家の参加促進とEU金融セクターの競争力、投資家利益の保護との間での適正なバランス確保」に向け、投資家保護ルール修正の可能性について答えを探ると説明。中小企業のリサーチカバレッジを促すため、考え得る対応策でも意見を求めるという。

投資運用会社および投資顧問会社とその顧客が、総合的なフォーマットの下でEU内の資産の「実勢」価格にアクセスできる新たな透明性ツール導入の可能性にも取り組むとしている。

