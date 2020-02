ジョンソン首相顧問、就任間もなく辞任－黒人能力劣ると過去にブログ

ジョンソン英首相の顧問に先週起用されたばかりのアンドルー・サビスキー氏が辞任した。米国人は黒人の知的能力が白人に比べ劣ると述べた過去の主張に厳しい批判が集まり、解任を求める声が出ていた。

サビスキー氏は「私のオンライン上の古い発言に関するメディアのヒステリックな報道は尋常でないが、(女王陛下の)政府を混乱させないために役立つことを望んだ。その結果、職を辞すことを決めた」とツイートした。

首相官邸の報道官はサビスキー氏の辞任を確認する一方、それ以上のコメントを控えた。

サビスキー氏を巡っては、2014年に「知能指数(IQ)75以下のレンジでは、白人よりも黒人がはるかに多くの割合を占めていると分かるだろう」とブログに投稿していたことが発覚し、物議を醸していた。

