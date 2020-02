英交渉責任者、貿易協定交渉開始に先立ちＥＵの立場批判－ポンド下落

英国は欧州連合(EU)離脱後の貿易協定交渉でEU側の条件に前例のない批判を展開した。ジョンソン英首相の特使は、離脱後の英国をEUルールで縛るというEU側の主張は民主主義を弱体化させる恐れがあると警告した。

英国側の交渉責任者として初めて公の場で発言したデービッド・フロスト氏は、貿易協定の一部として英国がEUルールを順守すべきだというEU側の立場を拒否し、「われわれが進めようとすることの趣旨が全く分かっていない」と指摘。「われわれに合う法律を策定する能力を持たねばならない」と17日にブリュッセル自由大学(ULB)で聴衆らに話した。

協議は来月スタートする予定だが、フロスト氏の発言で双方の立場の隔たりが浮き彫りになり、ポンドは対ドルで一時0.3%下落した。

原題: U.K. Fires Broadside at EU Before Start of Post-Brexit Talks (1)、Pound Falls to Day’s Low After U.K. Fires Broadside at EU(抜粋)