米政府は中国に対する新たな貿易規制として、米半導体製造機器の使用に制限を設けることを検討していると、ダウ・ジョーンズが匿名の関係者情報として報じた。

報道によれば米商務省は現在、規定変更案をまとめようとしている。この変更案に基づくと、中国の通信機器メーカー、 華為技術(ファーウェイ)向けに半導体を製造する工場は、米当局にライセンスを申請しなくてはならなくなる。ファーウェイの広報担当者はこの報道についてコメントを控えたという。

トランプ大統領はまだ、この案の評価を下しておらず、政権内が賛成で一致しているわけではないと、複数の関係者がDJに述べた。

参考記事: 米司法省、ファーウェイを追起訴-企業秘密窃盗や不当利得行為で共謀

原題:U.S. Weighs New Move to Limit China’s Access to Chip Tech: DJ(1)(抜粋)