アラブ首長国連邦(UAE)ドバイ政府系のポート・アンド・フリー・ゾーン・ワールドは子会社DPワールドの株式19.55%を取得し、同社の上場を廃止する。

ポート・アンド・フリー・ゾーンが17日発表した資料によれば、同社はナスダック・ドバイに上場しているDPワールド株を1株当たり16.75ドルで買い入れる。

取得提示額は16日の株価終値(13ドル)を29%上回る水準。DPワールドの完全子会社化を目指す。

