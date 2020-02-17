中国の新築住宅価格、１月は約２年ぶり低い伸び－新型ウイルス影響

中国不動産市場で新築住宅価格の上昇ペースが１月に鈍化し、前月比の上昇率が約２年ぶりの低水準となった。新型コロナウイルス感染が拡大し、月後半に販売が大きく落ち込んだ。

国家統計局が17日発表したデータによると、主要70都市の新築住宅価格（政府支援住宅除く）は先月、前月比0.27％上昇。2018年２月以来の小さな上昇率にとどまった。

チャイナ・リアル・エステート・インフォメーションの楊科偉アナリストは、新型コロナウイルス対策が強化される中で住宅販売が「急減した」と指摘した。

北京では１月の新築住宅価格が前月比横ばい、上海は0.5％上昇した。

原題： China Home Price Growth Slows as Virus Spread Hits Developers、China Jan. New Home Prices +0.27% M/m; Beijing Unchanged M/m（抜粋）