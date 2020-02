中国人民銀行(中央銀行)は今週、中期貸出制度(MLF)経由で資金供給を実施する可能性がある。匿名アナリストを引用して中国証券報が 報じた。リバースレポの満期到来で生じる流動性ギャップを埋めることが目的で、MLF金利は引き下げられる公算が大きいという。

同紙によると、中国民生銀行の温彬研究員はMLFを通じた資金供給は市場の期待安定化に寄与すると指摘。新型コロナウイルス感染が拡大する中、調達コストを抑える取り組みの一環としてMLF金利を引き下げれば、指標のローンプライムレート(LPR)の押し下げも見込まれると分析した。

原題:

PBOC May Conduct MLF This Week With Lower Rate: Sec. Journal(抜粋)