ニューヨーク州は、連邦地裁が承認したTモバイルUSとスプリントの合併を巡り上訴しないことを決定したと、ジェームズ州司法長官が発表した。

同長官は声明で「上訴ではなく、可能な限り最良の価格・サービスの消費者への提供、州全体にわたるネットワーク構築、州内での高賃金の雇用創出が確実にもたらされるよう、全ての関係者と取り組む考えだ」とコメントした。

原題:

New York Won’t Move Forward With Appeal in T-Mobile/Sprint Case(抜粋)