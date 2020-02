ソフトバンクＧ、中南米ファンドから2020年に10億ドル投資へ

ソフトバンクグループは今年、中南米への投資を継続し、電子商取引やヘルスケア、フィンテック(金融テクノロジー)といった業界に注目していく方針だ。

ソフトバンクGは2019年1-3月(第1四半期)に50億ドル(約5500億円)規模で設立した中南米特化ファンドから、今年は10億ドルを投資する計画。昨年は16億ドル投資した。同ファンドはこれまでに企業17社とベンチャーキャピタル(VC)会社2社にそれぞれ1億ドルから1億5000万ドルを投じているが、ソフトバンクGはさらに投資先を広げ、中南米で650社程度に照準を合わせている。

ソフトバンクGで南米大陸南部担当責任者を務めるマネジングパートナーのアンドレス・フレイレ氏はブエノスアイレスで記者団に「長期的に収益性を実現できる企業への投資に重点を置く」と説明。アルゼンチンやブラジル、チリ、コロンビア、メキシコなどの国が注目だが、国ごとにあらかじめ決まった投資額はないと付け加えた。

ソフトバンクGの投資先にはコロンビアのデリバリーアプリ新興企業のラッピやブラジルのフィットネス関連企業ジムパス、アルゼンチンのフィンテック企業ウアラなどがある。ソフトバンクGは中南米投資拡大に当たり、人工知能(AI)を飲食ビジネスに応用するスタートアップ企業に着目。ブラジル企業2社とペルー企業1社、チリ企業1社に「特に注目している」とフレイレ氏は明らかにした。

原題:

SoftBank to Invest $1 Billion From Latin America Fund in 2020(抜粋)