米ショッピングモール運営会社の サイモン・プロパティー・グループは、同業の米 トーブマン・センターズを約36億ドル(約4000億円)で買収することで同社と合意した。電子商取引の台頭で、実店舗の小売業界は対応を迫られている。

サイモンはトーブマンの普通株全株を対象に、1株あたり52.50ドルの現金を支払う。両社が10日に発表した。これはトーブマン株の7日終値を約51%上回る水準。サイモンは既存の流動性で今回の買収を賄う見込みだという。

10日の米株式市場でトーブマンは一時54%急伸。午前9時34分現在、サイモンはほぼ変わらず。

両社は昨年末から、買収に関して断続的に 協議してきた。

原題:

Simon to Buy Taubman for $3.6 Billion to Fight Retail Slump (3)(抜粋)