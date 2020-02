米連邦準備制度理事会(FRB)のボウマン理事は、現行の政策金利設定が「景気拡大の下支えに寄与するだろう」と述べた。

ボウマン理事は10日、フロリダ州オーランドの米国銀行協会で講演。事前に配布された原稿によると、「米経済は緩やかなペースで成長を続けるというのが私の見通しだ。半世紀ぶり低水準にある失業率も、低い状態が続くとみている」と語った。

また「インフレ率は、当局の目標2%に向けて漸進的に上昇すると考えている」とし、「全体として米経済を巡る環境は非常に好ましいと考えられ、地域経済を幅広く下支えするだろう」と述べた。

原題:

Fed’s Bowman Says U.S. Economic Backdrop Looks ‘Very Favorable’(抜粋)