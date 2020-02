春節で海外から帰省の中国人、多くが居住地に戻れず－移動制限で

中国浙江省の集合住宅から夜通し米市場の動向を追うトレーダー。卒業までにシドニーに戻れないかもしれない学生。ミーティングに参加できないシリコンバレーの企業幹部ーー。

春節(旧正月)休暇で海外から中国に帰省したものの、その後居住地に戻れず、足止めされている中国人は相当な数に上る。新型コロナウイルスの感染拡大を封じ込める目的で中国に滞在歴のある人たちの入国を禁止する国が増えているためだ。約1100万人の海外で暮らす中国人のうち、こうしたケースに該当する人たちは職場や学校に復帰する方法を探っており、仕事や勉強を続けるために思い切った手段を講じようとしている。

ニュージーランドやイタリアなどでは、ほとんど警告もないままに移動制限が実施され、春節で海外から帰省した多くの中国人に混乱と分裂をもたらした。航空会社の中国便取りやめで帰りの便は欠航となり、ビザ(査証)申請は手続きが進まず、他の国で生活する多くの中国人が、終わりの見えないままに愛する人たちや自宅から分断されている。

米国は入国前14日以内に中国本土での滞在歴がある外国人の入国を禁止する措置を導入したが、シリコンバレーに拠点を置くハイテク企業幹部ウーさんはこれを回避するため第三国に出国することを検討していると語った。

こうした案は中国に足止めされた人たちが情報交換するソーシャルメディアのチャットグループで話題になっている。ブルームバーグ・ニュースが入手した情報によると、人気の第三国はタイやアラブ首長国連邦(UAE)のドバイ首長国などだ。

北京生まれのレイチェル・ルーさん(22)はシドニー大学で卒業前の最後の学期に向けて今週オーストラリアに戻る予定だった。「シドニーに6年住んでいるのに今は戻れない。婚約者や愛犬や愛猫もそこにいる。私の将来の計画が全て台無しだ」と話した。

