米連邦特別行政高裁は7日、一部の日本製鋼板に対する米国の関税に異議を唱える 日立金属の申し立てを退ける判断を示した。ブルームバーグ・ローが伝えた。

米国は2017年に一部の日本製炭素・合金鋼板に対する関税賦課を開始。 米商務省によると、米国は15年にこれらの鋼板を推定5490万ドル(現在のレートで約60億円)相当輸入した。

この関税の前提条件となったのが、これら鋼板の輸入が国内産業に大きな損害を与えているという米国際貿易委員会(ITC)の判断だ。日立金属はITCの損害を巡る判断は無効だと主張していたが、連邦特別行政高裁はITCの判断を 支持した。

原題:Hitachi Loses Appeal of U.S. Duties on Japanese Steel Plate(抜粋)