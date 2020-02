石油輸出国機構(OPEC)と非OPEC主要産油国で構成する「OPECプラス」が新型コロナウイルス感染拡大の原油市場への影響を協議するため緊急会合を開催する可能性は低い。ロシア通信(RIA)がアゼルバイジャンのシャフバゾフ・エネルギー相を引用して報じた。

同相は記者団に対し、3月に予定されている会合は2月中旬か同月末に前倒しするよりも計画通りの開催になると発言。新型ウイルス感染拡大の影響で当初は原油価格が10%余り下落したが、その後のエネルギー市場は安定していると説明したという。

備考: OPECプラス共同技術委員会、日量60万バレルの減産を勧告

原題:

OPEC+ Ministers Meeting on Coronavirus Is Unlikely, RIA Says(抜粋)