２月７日の海外株式･債券･為替･商品市場

欧米市場の株式、債券、為替、商品相場は次の通り。

◎NY外為:ドル指数、週間で大幅上昇-豪ドルはウイルス懸念で下落

7日のニューヨーク外国為替市場では逃避先通貨が上昇。一方でオーストラリア・ドルは下げ、米ドルに対して一時11年ぶり安値を付けた。新型コロナウイルスの経済への影響が懸念された。1月の 米雇用統計が比較的良好だったこともあり、ドル指数は週間ベースでは2018年以来の大幅上昇となった。

ブルームバーグ・ドル・スポット指数は0.2%上昇。約2カ月ぶり高水準の近辺 豪ドルが米ドルに対して最も下げた。一時は1%下落 米国債利回りが低下。売り上げやサプライチェーンなど新型ウイルス関連で一部企業が慎重な見解を示す中、株安となった 米連邦準備制度理事会(FRB)は半年に1度の金融政策報告書で、新型コロナウイルスの流行は世界の経済成長と市場への「新たなリスク」だと 指摘 1月の米国の非農業部門雇用者数は前月比22万5000人増と、予想を上回った 中国の習国家主席はトランプ米大統領に、新型ウイルスの影響にかかわらず中国は第1段階の米中貿易合意で示された購入目標を達成するとあらためて伝えたと、クドロー米国家経済会議委員長が 明らかにした

ドルは対円では5営業日ぶりに下落。ニューヨーク時間午後3時37分現在、0.2%安の1ドル=109円76銭 日中安値は109円53銭

ユーロはドルに対して0.3%安の1ユーロ=1.0947ドル ドイツの鉱工業生産は昨年12月に再び 減少に転じた

ポンドはドルに対して0.3%安の1ポンド=1.2892ドル 週間ベースでは2.4%安、年初来最大の下げ



原題:USD Heads for Best Week Since 2018, Aussie Slumps: Inside G-10(抜粋)

◎米国株・国債・商品:株5日ぶり反落、ウイルス懸念再燃-国債上昇

7日の米株式相場は5日ぶりに下落。1月の米雇用統計で労働市場の強さが新たに示唆されたものの、新型コロナウイルスの影響で世界の経済成長が減速するとの懸念が再燃した。米国債は上昇。

米国株は反落、S&P500は週間では6月以来の大幅高

米国債は上昇、10年債利回り1.58%

NY原油先物は反落、週間は5週続落-需要見通し曇る

NY金先物は3日続伸、ウイルス不安-雇用統計は好調も

S&P500種株価指数は週間ベースでは昨年6月以来の大幅高となった。雇用統計では雇用ペースの堅調推移が示され、成長は持続し得るとの楽観が強まった。一方、新型ウイルスを巡る感染拡大や死者数の増加、さらなる隔離計画のニュースが重しになった。

S&P500種は前日比0.5%安の3327.71。ダウ工業株30種平均は277.26ドル(0.9%)下げて29102.51ドル。ナスダック総合指数は0.5%下落。ニューヨーク時間午後4時30分現在、米10年債利回りは6ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)低下の1.58%。

米連邦準備制度理事会(FRB)は、新型コロナウイルスの流行は米経済見通しへの「新たなリスク」と 警告した。トヨタ自動車やホンダが中国で一時休業するなど、企業への影響が注目され始めている。アップル「iPhone(アイフォーン)」の生産を請け負うフォックスコン(富士康)は従業員に対し、延長した春節(旧正月)の休業が明ける10日は深圳の職場に戻らないよう 指示した。

プリンシパル・グローバル・インベスターズのシニアグローバルエコノミスト、ロビン・アンダーソン氏は「相場は過去数日間にあまりに急ピッチで上昇し、新型ウイルス関連の継続したリスクを覆い隠していた」と指摘。「不明なことがまだ多い」と述べた。

ニューヨーク原油先物相場は反落。週間では2018年以来最長の5週連続下落となった。新型ウイルスの感染拡大で需要見通しが曇った。石油輸出国機構(OPEC)と非加盟国で構成する「OPECプラス」は減産を提案した後、ロシアの決定を待っている状況だ。

ニューヨーク商業取引所(NYMEX)のウェスト・テキサス・インターミディエート(WTI)先物3月限は63セント(1.2%)安の1バレル=50.32ドルで終了。週間では2.4%下落。ロンドンICEの北海ブレント4月限は前日比46セント安の54.47ドル。

ニューヨーク金先物相場は3日続伸。米雇用統計は市場予想を上回ったものの、新型ウイルスの経済的影響が拡大しつつある兆候を手掛かりに、買いが入った。ニューヨーク商品取引所(COMEX)の金先物4月限は0.2%高の1オンス=1573.40ドルで終了。

原題: U.S. Stocks Retreat After Torrid Run; Bonds Rise: Markets Wrap(抜粋)

Oil Posts Longest Weekly Losing Streak Since 2018 on Demand Woes

Gold Gains With Coronavirus Fear Eclipsing Better U.S. Jobs Data

◎欧州債:イタリア債が上昇、格付け更新控え-ドイツ債は上げ幅縮小

7日の欧州債市場ではドイツ債が米雇用統計発表後の上げを縮小した。ユーロ圏財務相らは下振れリスクが見受けられる場合には拡張的な財政政策を勧告すると、ロイター通信が報じたことが手掛かりだった。イタリア債はフィッチ・レーティングスによる格付け更新を控えて上昇した。

ドイツ債はブルフラット化が後退。準中核国債の大半は中核国債のパフォーマンスを上回った

イタリア債はブルフラット化。ポルトガル、ギリシャ債はいずれも上昇した

ドイツ10年債利回りは1ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)下げてマイナス0.38%、英10年債利回りは1bp下げて0.57%、イタリア10年債利回りは2bp低下して0.95%で変わらず

ユーロ参加国の国債利回りとスプレッドの一覧はこちらをクリックしてください

原題:

Italian Bonds Rise Before Fitch Decision; End-of-Day Curves(抜粋)