7日のニューヨーク外国為替市場では逃避先通貨が上昇。一方でオーストラリア・ドルは下げ、米ドルに対して一時11年ぶり安値を付けた。新型コロナウイルスの経済への影響が懸念された。1月の 米雇用統計が比較的良好だったこともあり、ドル指数は週間ベースでは2018年以来の大幅上昇となった。

ブルームバーグ・ドル・スポット指数は0.2%上昇。約2カ月ぶり高水準の近辺 豪ドルが米ドルに対して最も下げた。一時は1%下落 米国債利回りが低下。売り上げやサプライチェーンなど新型ウイルス関連で一部企業が慎重な見解を示す中、株安となった 米連邦準備制度理事会(FRB)は半年に1度の金融政策報告書で、新型コロナウイルスの流行は世界の経済成長と市場への「新たなリスク」だと 指摘 1月の米国の非農業部門雇用者数は前月比22万5000人増と、予想を上回った 中国の習国家主席はトランプ米大統領に、新型ウイルスの影響にかかわらず中国は第1段階の米中貿易合意で示された購入目標を達成するとあらためて伝えたと、クドロー米国家経済会議委員長が 明らかにした

ドルは対円では5営業日ぶりに下落。ニューヨーク時間午後3時37分現在、0.2%安の1ドル=109円76銭 日中安値は109円53銭

ユーロはドルに対して0.3%安の1ユーロ=1.0947ドル ドイツの鉱工業生産は昨年12月に再び 減少に転じた

ポンドはドルに対して0.3%安の1ポンド=1.2892ドル 週間ベースでは2.4%安、年初来最大の下げ



原題:USD Heads for Best Week Since 2018, Aussie Slumps: Inside G-10(抜粋)