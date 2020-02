米ロイヤル・カリビアン・クルーズの株価が、7日の米市場で下落。同社のクルーズ船「アンセム・オブ・ザ・シーズ」の一部乗客に呼吸器疾患の兆候が見られるとの報道に反応した。クルーズ船の乗客は全て中国籍。

NBCニュースによれば、27人が検査を受け、4人が近くの病院に搬送された。クルーズ船は7日、ニュージャージー州ベイヨンに停泊した。

原題:U.S.-Docked Royal Caribbean Ship Guests Screened for Coronavirus(抜粋)

Royal Caribbean Falls on Reports That Passengers Are Ill