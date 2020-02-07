【米中ウオッチ】電話会談、クルーズ、大勢足止め、マスクより手洗い

【米中ウオッチ】電話会談、クルーズ、大勢足止め、マスクより手洗いBloomberg News
米中を巡る主なニュースは以下の通り。それぞれの記事を読むには、青地のリンクをクリックしてください。
- 米中首脳、第１段階の合意履行を再確認－中国はウイルス対応に自信
- 新型肺炎に警鐘鳴らした中国人医師李氏が死去－武漢の病院発表
- 新型ウイルス、クルーズ船で新たに41人感染－チャーター４便到着
- 香港発クルーズ船、日本が入港拒否と米社－中国ウイルス感染３万人超
- 香港の銀行が顧客の負担軽減を検討、行員支援策も－新型ウイルス
- トヨタ：中国で事業の一部を10日から再開予定－工場休業は１週間延長
- 中国は一段の拡張的財政・金融政策活用を、新型肺炎で－元人民銀委員
- 前例ない中国内外の渡航制限、世界で大勢の人が足止め－航空は大打撃
- 中国からの入国規制に「強く反対」－華外務省報道官が各国を批判
- 米財務長官：新型ウイルス、中国の農産物購入の妨げにならないだろう
- Ｓ＆Ｐ、20年の中国経済５％成長予想－新型ウイルスで5.7％から下げ
- ウィン・リゾーツ、１日当たり赤字２億7500万円－マカオのカジノ休業
- 新型ウイルス感染は再加速する可能性、株式配分圧縮を－ＪＰモルガン
- 武漢市、住民に毎日の検温・報告を義務付け－発熱なら施設で追加検
- 台湾、ＷＨＯを批判－中国の一部として言及、感染者数も間違う
- 中国海洋石油集団、シェルやトタルに不可抗力を宣言－関係者
- 中国の自動車販売、新型肺炎流行長引けば10％超の落ち込みも－ＬＭＣ
- 航空機内のウイルス予防にマスク無用、手洗いを－ＩＡＴＡ医療顧問
- 米国はノキアとエリクソンへの投資検討を－５Ｇ巡りバー司法長官