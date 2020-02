中国湖北省・武漢市の医師で新型コロナウイルスに感染し治療を受けていた李文亮氏が7日午前2時58分(日本時間同3時58分)、死去した。武漢市中心医院が中国版ツイッターの微博(ウェイボ)への 投稿で明らかにした。同医院の眼科医だった同氏は昨年末の時点で、新たな呼吸器疾患が同市で流行し始めていると警告したが、警察当局から訓戒を受けていた。

同医院は、李氏は新型ウイルスと闘う取り組みの中で「不運にも」感染したと説明した。

