ボーイング､７３７ＭＡＸで新たなソフトウエアの問題を発見－ＦＡＡ

米航空大手ボーイングのエンジニアは、2件の墜落事故を起こし運航停止となっている737MAXについて、運航再開前に修正が必要なソフトウエアの新たな問題を発見した。米連邦航空局( FAA)のディクソン局長が明らかにした。

ディクソン局長は6日ロンドンで、FAAが問題を精査しているところだと確認。CNBCがボーイングの発表文として報じたところによると、同社は問題の原因を特定済みで、今年半ばと見込む運航再開時期に影響はないとした。

同局長は、スタビライザートリム・システムが正常に作動していないことを示すライトが「予期された以上に長く点灯していた」と説明。これ以上の詳細には触れなかった。

原題: Boeing Identifies New Software Problem on Grounded 737 Max (1)(抜粋)

Boeing Says New Issue Won’t Impact Est. for 737 Max Return: CNBC