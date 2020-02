欧州中央銀行(ECB)が行動できる範囲はかなり小さくなっているとの見解をラガルド総裁が6日示した。

同総裁はブリュッセルの欧州議会で、「現在の低金利と低インフレの環境は、ECBや世界の他の中銀が景気悪化に対応して金融政策を緩和できる範囲をかなり狭めた」と証言した。

ユーロ圏経済は依然として「比較的底堅く、まだ勢いは弱いものの」、予想に「ほぼ沿った」成長を続けているとの認識を示した。新型コロナウイルスの影響は「新たな懸念材料」だとも述べた。

ECBは一連の聞き取りイベントを計画しており、初回はブリュッセルで3月に予定されている。

原題:

Lagarde Says ECB Has a Significantly Reduced Scope for Action(抜粋)