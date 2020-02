中国海洋石油集団、シェルやトタルに不可抗力を宣言－関係者

中国海洋石油集団(CNOOCグループ)は新型コロナウイルス感染拡大に伴う混乱を理由に一部の液化天然ガス(LNG)契約についてフォースマジュール(不可抗力条項)を宣言した。事情に詳しい関係者が明らかにした。

情報は非公開だとして関係者が匿名を条件に話した。同社に何度か電話したが応答はなかった。上場部門の中国海洋石油(CNOOC)にコメントを求めたが返答は来ていない。

LNGの買い手として中国最大手のCNOOCグループがフォースマジュールを伝えた企業には、ロイヤル・ダッチ・シェルやトタルが含まれると関係者は説明した。

また、中国石油化工(SINOPEC)はサウジアラビア産原油の3月出荷分について、購入を減らすことを検討している。非公開情報だとして関係者が匿名で語った。同社とサウジ国営のサウジアラムコはコメントを控えた。

