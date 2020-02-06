【米中ウオッチ】香港初、「欠陥」認める、利下げ圧力、五輪への影響

【米中ウオッチ】香港初、「欠陥」認める、利下げ圧力、五輪への影響Bloomberg News
米中を巡る主なニュースは以下の通り。それぞれの記事を読むには、青地のリンクをクリックしてください。
- 中国が14日に関税引き下げ－米国からの輸入品８兆円超
- 中国が全人代開催を延期も、新型ウイルス感染拡大で－ロイター
- 横浜のクルーズ船で新たに10人から陽性反応、日本人４人－厚労省
- 省１つ犠牲にしてでも世界を救う－ウイルス「戦争」に挑む中国の覚悟
- 雑談ご法度、昼食は同僚か離れて－中国企業などウイルス対策に躍起
- マスク不足の香港、トイレットペーパーも品切れ続出
- ＷＨＯ、新型肺炎の有効な治療法まだない－中国感染２万8018件に増加
- 新型コロナウイルス、武漢で新生児２人の感染確認－ＣＣＴＶ
- ギリアドの抗ウイルス薬、６日に中国で臨床試験開始－新華社
- 米ギリアドの新型ウイルス薬、中国の研究所が国内の特許申請
- 米ギリアド株下落、抗ＨＩＶ特許巡る争いで痛手－中国の動きも逆風
- 新型ウイルスワクチンの開発期間、英研究者が大幅短縮－スカイ
- 新型コロナウイルス抑制にアルビドールが有効－長江網
- 中国経済は急減速も、２Ｑに新型ウイルス収拾できなければ－フィッチ
- 大韓航空機をＬＡ空港に誘導、乗客３人が過去14日間に中国滞在
- 米沿岸警備隊、中国に寄港した船舶の入港を制限－新型ウイルス対策
- 鴻海、従業員を最大２週間隔離－中国・鄭州のiPhone生産拠点で
- 中国が新型ウイルス対策企業を支援、減税や金利引き下げ－ＣＣＴＶ
- 米貿易赤字、2019年は６年ぶり縮小－中国からの輸入と石油大幅減
- 台湾、中国居住者の入境を６日から禁止－香港とマカオは含まず
- 台湾の中華航空、中国路線の運航を減便－工商時報
- 中国の所得倍増と債務抑制、同時達成は困難か－新型ウイルス感染拡大
- ペトロブラス、日本とシンガポールへの出張停止－新型ウイルス対応
- 中国独禁法当局、テンセント・ミュージックの調査を停止－関係者
- 米商務省が反ダンピング調査－中国からの垂直軸エンジン輸入巡り
- 米ジェフリーズ、香港で投資家会議を９月に開催－ＣＬＳＡに対抗