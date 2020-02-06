鴻海、従業員を最大２週間隔離－中国・鄭州のiPhone生産拠点で

Photographer: Karen Dias/Bloomberg
鴻海、従業員を最大２週間隔離－中国・鄭州のiPhone生産拠点でDebby Wu
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河南省外から復帰する従業員は14日間にわたり隔離措置
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新型ウイルス感染の予防措置－アップル向け生産に影響が及ぶ可能性
電子機器の受託製造を手掛ける台湾の鴻海精密工業は、米アップルの「ｉＰｈｏｎｅ（アイフォーン）」を生産する河南省鄭州の主要拠点で、業務に復帰する従業員を最大２週間隔離する計画だ。新型コロナウイルス感染の予防措置だが、アップル向けの生産に影響が及ぶ可能性がある。
新型ウイルス感染対策として春節（旧正月）の休業を延長した鴻海は、10日から正式に操業を再開する方針を変えていないが、同社は５日の発表文で河南省外から復帰する従業員は14日間にわたり隔離措置を受けると説明。同省内に住み、業務に戻るスタッフは７日間隔離される。
新型コロナウイルス感染拡大による影響が中国製電子機器の世界的な供給にどのように影響するのかを見極める１つの指標として、鴻海は注目されている。
原題：
Foxconn to Isolate Workers for Up to Two Weeks at iPhone Base（抜粋）