中国湖北省武漢市で生後間もない新生児2人が新型コロナウイルスに感染していたことが確認された。中国中央テレビ局(CCTV)が伝えた。それぞれの母親が感染していたという。

母親から新生児への垂直感染が起きた可能性があると匿名の専門家を引用してCCTVは報じた。

原題:

Two Babies Born With Coronavirus After Mothers’ Infection: CCTV(抜粋)