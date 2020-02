韓国から米ラスベガスに向かっていた旅客機がロサンゼルス国際空港に誘導されたことを同空港が確認したと、テレビ局KTLAのクリスティーナ・パスクッチ記者がツイッターで 報じた。

同記者が関係者を引用して伝えたところによると、乗客数人が新型コロナウイルスに汚染された地域に滞在していたことが判明。搭乗している全員が検疫を受けるのか、感染が疑われる人に限定されるのかどうかは不明という

備考:フライトレーダー24のウェブサイトは、大韓航空5便がロサンゼルス国際空港に誘導されたと確認

原題:

Flight From Korea Diverted to L.A. on Coronavirus Fears: KTLA(抜粋)