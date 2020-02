米連邦準備制度理事会(FRB)のブレイナード理事は5日、FRBが米国のデジタル通貨の実現可能性について研究していることを明らかにした。

同理事は「ドルの重要な役割を考慮すると」中央銀行デジタル通貨(CBDC)に関する「研究と政策策定で、われわれが最前線に位置し続けることが不可欠だ」と述べた。

