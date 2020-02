２月５日の海外株式･債券･為替･商品市場

欧米市場の株式、債券、為替、商品相場は次の通り。

◎NY外為:ドル指数、今年最高に上昇-堅調な米指標でリスク選好

5日のニューヨーク外国為替市場では、ドルが主要通貨の大半に対して上昇。堅調な米経済指標を手掛かりにリスク選好が強まった。米金融当局者が新型コロナウイルスは米経済に深刻な影響を及ぼさないとの認識を示したことも、ドルにはプラスとなった。

ブルームバーグ・ドル・スポット指数は0.2%上昇し、昨年12月6日以来初めて200日移動平均を上回った。主要通貨ではオーストラリア・ドルとスウェーデン・クローナの上げが目立った一方、スイス・フランとユーロは軟調

ドルは米国債利回りの上昇に支えられた-米経済指標は予想を上回り、財務省は 四半期定例入札での発行額を発表 1月の ADP民間雇用者数は前月比29万1000人増-市場予想は15万7000人増だった 1月のマークイットのサービス業PMI確定値は53.4(速報値53.2)、 ISM非製造業景況指数は55.5に上昇(市場予想55.1)

四半期定例入札での発行額を発表 欧州中央銀行(ECB)のラガルド総裁は、新型ウイルスは不透明性の新たな要素だと 述べた

述べた サンフランシスコ連銀のデーリー総裁は、新型ウイルスによる米国への深刻な影響はないとの見解を示した

世界保健機関(WHO)の当局者は、新型ウイルスには「実証された有効な治療法はない」と 述べた

述べた ニューヨーク時間午後4時48分現在、ドル指数は0.2%上昇

ドルは対円で0.3%上げて1ドル=109円84銭

ユーロは対ドルで0.4%安の1ユーロ=1.0998ドル

ポンドは下落。対ドルで0.3%安の1ポンド=1.2997ドル、一時は0.6%下げた 欧州連合(EU)の当局者は金融危機後に成立させた第2次金融商品市場指令(MiFID2)のうち、英国に譲歩した部分の修正を検討していると、ブルームバーグは 報じた



原題:Dollar Rises to 2020 High After U.S. Economic Data: Inside G-10(抜粋)

◎米国株・国債・商品:S&P500種も最高値、ウイルス対策を楽観

5日の米株式相場は3日続伸。S&P500種株価指数が最高値を更新し、ナスダック総合指数は連日での更新となった。米国債は下落。新型コロナウイルスの経済的影響を最小限にとどめようとする取り組みは成功するとの観測が広がった。最近の下げで弱気相場入りしていた原油相場は反発した。

米国株は3日続伸、S&P500とナスダック総合が最高値

米国債は続落、10年債利回り1.65%

NY原油先物は6日ぶり反発、OPECプラスが減産の可能性

NY金先物は4日ぶり反発、ウイルス対策で中銀が行動との観測

S&P500種株価指数はここ3日間の上昇率が3%を超えた。ワクチン開発の可能性に関する一連の報道を手掛かりに、リスクセンチメントはアジアや欧州時間に改善していたが、世界保健機関(WHO)はその後、有効性が証明された治療法はないと明らかにした。ウイルス封じ込めに向けた取り組みの一環として、さらなる隔離計画も発表された。この日はエネルギー株が大きく上昇。石油輸出国機構(OPEC)と非加盟国で構成する「OPECプラス」の減産見通しを背景に、原油がほぼ1カ月ぶりの大幅高となったことが追い風。

S&P500種は前日比1.1%高の3334.69。ダウ工業株30種平均は483.22ドル(1.7%)上げて29290.85ドル。ナスダック総合は0.4%上昇して9508.68。ニューヨーク時間午後5時ちょうど現在、米10年債利回りは5ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)上昇の1.65%。

米国株はしっかりとした反発基調が続いた。感染拡大は食い止められるとの楽観が強まったほか、ウイルスの影響で需要やインフレ、金融市場が軟化する場合は、行動する意向だと示唆する中央銀行が増えた。市場予想を上回る企業利益も引き続き株価を押し上げた。

ボヤ・インベストメント・マネジメントで株式担当の最高投資責任者(CIO)を務めるマイケル・ピトッシュ氏は「市場はあまり材料視していないようだ。取り組みが行われているのは明らかであり、パンデミック(世界的大流行)にはならないと市場は判断している」と指摘。「世界で地殻変動的な健康問題を引き起こすことはないだろう」と述べた。

ニューヨーク原油先物相場は6営業日ぶりに上昇。米エネルギー情報局(EIA)発表の米原油在庫は増加したものの、OPECプラスによる減産の可能性が材料視された。OPECプラスがコンセンサスに達することなく会合を終了すると、相場は上げ幅を縮小した。

ニューヨーク商業取引所(NYMEX)のウェスト・テキサス・インターミディエート(WTI)先物3月限は1.14ドル(2.3%)高の1バレル=50.75ドルで終了。1カ月ぶりの大幅高となった。ロンドンICEの北海ブレント4月限は1.32ドル高の55.28ドル。

ニューヨーク金先物相場は4営業日ぶりに上昇。新型コロナウイルスが世界の経済成長に及ぼす影響に対応するため、世界の主要中央銀行が措置を講じる可能性があり、市場の流動性拡大につながるとの観測が広がった。ニューヨーク商品取引所(COMEX)の金先物4月限は0.5%高の1オンス=1562.80ドルで終了。

原題: U.S. Stocks Rally to Record, Treasuries Slump: Markets Wrap(抜粋)

Oil Snaps 5-Day Losing Streak on Potential OPEC+ Production Cuts

PRECIOUS: Gold Gains on Bets Virus Will Spur Central-Bank Action

◎欧州債:ドイツ債は下落、安全逃避の買いが巻き戻される

5日の欧州債市場でドイツ債が下落。10年債利回りは1週間ぶりの高水準となった。安全逃避の買いが巻き戻される中、新型コロナウイルスの治療薬に対する期待が株価を押し上げた。

ドイツ債イールドカーブはベアスティープ化。米国債をアウトパフォームした

英国債はベアスティープ化。サービス業PMI統計が速報値から上方修正され、短期金融市場は英中銀による25ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)の利下げをもはや織り込んでいない

イタリア債はほぼ変わらず。周辺国債を上回るパフォーマンスだった

ドイツ10年債利回りは3bp上げてマイナス0.37%、英10年債利回りは3bp上げて0.60%、イタリア10年債利回りは1bp上げて0.96%

ユーロ参加国の国債利回りとスプレッドの一覧はこちらをクリックしてください

原題:

Bunds Fall Amid Unwind of Haven Bid; End-of-Day Curves, Spreads(抜粋)