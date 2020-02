【ＮＹ外為】ドル指数、今年最高に上昇－米指標堅調でリスク選好

5日のニューヨーク外国為替市場では、ドルが主要通貨の大半に対して上昇。堅調な米経済指標を手掛かりにリスク選好が強まった。米金融当局者が新型コロナウイルスは米経済に深刻な影響を及ぼさないとの認識を示したことも、ドルにはプラスとなった。

ブルームバーグ・ドル・スポット指数は0.2%上昇し、昨年12月6日以来初めて200日移動平均を上回った。主要通貨ではオーストラリア・ドルとスウェーデン・クローナの上げが目立った一方、スイス・フランとユーロは軟調

ドルは米国債利回りの上昇に支えられた-米経済指標は予想を上回り、財務省は 四半期定例入札での発行額を発表 1月の ADP民間雇用者数は前月比29万1000人増-市場予想は15万7000人増だった 1月のマークイットのサービス業PMI確定値は53.4(速報値53.2)、 ISM非製造業景況指数は55.5に上昇(市場予想55.1)

四半期定例入札での発行額を発表 欧州中央銀行(ECB)のラガルド総裁は、新型ウイルスは不透明性の新たな要素だと 述べた

述べた サンフランシスコ連銀のデーリー総裁は、新型ウイルスによる米国への深刻な影響はないとの見解を示した

世界保健機関(WHO)の当局者は、新型ウイルスには「実証された有効な治療法はない」と 述べた

述べた ニューヨーク時間午後4時48分現在、ドル指数は0.2%上昇

ドルは対円で0.3%上げて1ドル=109円84銭

ユーロは対ドルで0.4%安の1ユーロ=1.0998ドル

ポンドは下落。対ドルで0.3%安の1ポンド=1.2997ドル、一時は0.6%下げた 欧州連合(EU)の当局者は金融危機後に成立させた第2次金融商品市場指令(MiFID2)のうち、英国に譲歩した部分の修正を検討していると、ブルームバーグは 報じた



