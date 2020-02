米サンフランシスコ連銀のデーリー総裁は5日、新型コロナウイルスをさらに注目していく必要があると述べ、「当局は注視しているが、今のところ、米経済に何か重大な影響は見当たらない」との認識を示した。

デーリー総裁はCNBCとのインタビューで「中国経済は数四半期にわたり成長が鈍化した後、この問題の解決後に持ち直すだろう。それから米経済に一時的な影響が及び、事態の収拾後に影響は消える」と予想した。

同総裁はさらに、「過去のウイルスや自然災害について振り返れば、一時的な影響はあろう。しかし、ウイルスの問題が克服されれば、物事は正常に戻るため、回復が見られる」と述べた。

同総裁は今年の連邦公開市場委員会(FOMC)で投票権を持たない。

原題:Fed’s Daly: Don’t See Material Impact from Virus on U.S. Economy (抜粋)