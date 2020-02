ADPによると、1月の米民間雇用者数は29万1000人増加した。ブルームバーグがまとめたエコノミスト予想の中央値は15万7000人増だった。前月は19万9000人増(速報値20万2000人増)に下方修正された。

ADP Says U.S. Firms Added 291k Jobs in Jan.; Est. 157k(抜粋)