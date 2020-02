トランプ大統領、「偉大な米国の復活」を自賛－一般教書演説

トランプ米大統領は4日夜(日本時間5日午前)、上下両院合同本会議での一般教書演説で、「世界で最も繁栄し包摂的な社会」を構築しつつあると、自身の成果を誇った。

上院での弾劾裁判中の異例の一般教書演説となったが、大統領は5日の評決での無罪が確実な情勢。最新のギャラップ世論調査でトランプ氏の支持率は就任以来最高になった。

トランプ大統領は演説で米経済の力強さと「偉大な米国の復活」を強調して実績を自賛。再選を訴えた。

大統領は、「わずか3年間で、われわれは米国の衰退というメンタリティーを一掃し、米国の運命の矮小(わいしょう)化を拒絶した」と指摘し、「少し前には想像できなかったほどのペースで米国は前進しており、決して後戻りはしない」と明言した。

トランプ大統領はまた、自身の経済政策の恩恵は広く行き渡っていると強調することで、政策が富裕層を優先しているとの批判に反論。「米国の比類なき成功に全ての市民が参加できる。米国の類いまれな発展に全てのコミュニティーが加われる」と呼び掛け、勤労者らにアピールした。

トランプ大統領は米国株の相場上昇について、「誰もが可能だと考えていたものを超越している」と語った。

中国については、「米国の雇用の大規模な窃取」に対抗するために中国に関税を課す自身の戦略は成功だったと述べた。大統領は、「われわれの戦略はうまく行った」と発言。「数十年にわたり、中国は米国を利用してきた。われわれは現在、それを変えているが、同時に、習近平国家主席を含め中国との関係は恐らくこれまでで最も良いものになっている」と語った。



